مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7.. «هل تؤسس روبي فريق كرة قدم نسائي؟»

شهد مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7 تطورات جديدة خاصة بعد الأحداث المثيرة التي واجهتها روبي في الحلقة السابقة، ومواجهة أحمد رزق لمشكلات الهجرة غير الشرعية، وتهديده لوفاء عامر.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 7

تضمنت الحلقة 7 قرارا مفاجئا من الفنانة روبي لتأسيس فريق كرة قدم نسائي، خاصة بعد حضورها مباراة بين فريق كرة قدم تل شبورة أمام إحدى القرى المنافسة، وتوالت أحداث الحلقة، حيث اجتمعت روبي بمجموعة من النساء في القرية، واقترحت عليهن تأسيس فريق كرم قدم نسائي، إلا أنّ بعضهن تخيّل الأمر مجرد دعابة.

وأكدت «روبي» من خلال ألاحداث أنّها تفكر في الأمر جيدًا، وستتضح تفاصيله خلال الحلقات المُقبلة، فهل ستقدم روبي على ذلك القرار وسيتم تنفيذه أم لا؟، ذلك ما سنعرفة بالحلقة السابعة من المسلسل.

مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، عبر الحياة يوميًا طوال أيام شهر رمضان من السبت إلى الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، وتعد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.