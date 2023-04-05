رئيس الاتحاد المصري لـ ميني فوتبول: سأتقدم بملف استضافة كأس العالم للسيدات 2024

كشف أحمد سمير سليمان، رئيس الاتحادين المصري والعربى لكرة المينى فوتبول، أنه خلال الساعات القادمة سيتقدم بملف استضافة مصر لكأس العالم سيدات لكرة المينى فوتبول 2024، إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأكد رئيس الاتحادين المصري والعربي، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مصر أثبتت قدرتها على استضافة وجذب الاستحقاقات الرياضية الكبري والعالمية، لما تشهده من بنية وبناء رياضي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وليس فى الرياضة فقط بل فى جميع مناحى الحياة.

التصفيات النهائية للدورى الممتاز

وأشار مؤسس الإتحاد المصري والعربي لكرة المينى فوتبول، إلى أن قطار المينى فوتبول يتواصل من نجاحات محلية إلى أخرى دولية، قائلا «لدينا خلال الفترة القادمة العديد من الاستحقاقات المحلية والعالمية، وهناك تصفيات الدورى الممتاز النهائية للمينى فوتبول النسخة الثالثة بعد شهر رمضان».

قرعة كأس مصر

وأضاف أنه ستجرى قرعة كأس مصر للينى قوتبول، غدا الخميس، وأن البطولة ستنطلق البطولة، يوم الثلاثاء الموافق 20 رمضان، لافتا إلى الانتهاء من دورى الجمهورية والبراعم والناشئين تحت 13 و12 و9 سنوات ودورى السيدات.

المشاركة في كأس العالم والأمم الإفريقية

وأشار إلى بطولة مشاركة المنتخب المصري في بطولة الأفروأمريكافى بالبرازيل، في منتصف يوليو المقبل، كذلك البطولة العربية في مطلع سبتمبر، والتى تقام فى القاهرة، والسفر إلى الإمارات العربية المتحدة للمشارمة في كأس العام في 26 أكتوبرالمقبل.