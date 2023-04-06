العثور على جثة شاب في أحد شوارع دار السلام.. و«النيابة» تستدعي أسرته

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة شاب في أحد الشوارع بمنطقة دار السلام ، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريجية، لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة أخذ عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفى، وإرسالها إلة المعمل الكيمائي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها، لبيان إذا كانت العينات تحتوي على مخدرات أو سموم من عدمه، وصرحت النيابة العامة بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بلاغ بالعثور على جثة شاب

تلقى مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي أحمد م م في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين ارتداء كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وبالتفتيش تبين العثور على المتعلقات الشخصية للمتوفى، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.