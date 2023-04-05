تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور على جثة شاب ملقاة في أحد الشوارع بمنشأة ناصر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة، أخد عينات دموية وحشوية من جثمان المتوفى، وإرسالها للمعمل الكيماوي تمهيدا لتحليلها، لبيان إذا كانت تحتوي على نسبة مخدرات من عدمه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «محمد. م» في العقد الثالث من العمر، وتبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

التحريات

كشفت التحريات، عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، لافتة إلى أن المتوفى معروف عنه تعاطيه للمواد المخدرة، ورجحت أن تكون سبب الوفاة تعاطي المتوفى جرعة مخدرات زائدة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.