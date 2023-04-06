مصلحة الضرائب تكرم موظفا أعاد مبلغ 1.2 مليون جنيه عثر عليه داخل حقيبة

تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية بالاحتفاء بالنماذج المشرفة وتقديم كافة سبل الدعم والتكريم، قام مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتكريم محمد حمدان الشامي، أحد العاملين بمأمورية ضرائب الغردقة، ومنحه مكافأة مالية كبيرة وتسليمه درع وشهادة تقدير له علي أمانته، برد مبلغ مالي ضخم عثر عليه داخل حقيبة بقيمة مليون ومائتين ألف جنيه، تبين أنها تخص أحد الممولين المترددين علي المأمورية، ليقوم بالبحث عن صاحب الحقيبة وإعادتها له.

وأكد مختار على أن التكريم يأتي لما قام به من عمل مشرف ينم عن الأمانة وحسن الخلق، بما يحافظ علي الصورة الذهنية لموظفي مصلحة الضرائب في الأمانة والتفاني، مؤكداً على أن الأمانة والشرف والالتزام هما الأصل في كل موظف سواءً من يعمل بمصلحة الضرائب أو غيرها من وحدات الجهاز الإداري للدولة موجها التحية لرجال مصلحة الضرائب الشرفاء الذين يحملون الأمانة في أعناقهم.

الموظف الأمين

وصف مختار توفيق، محمد حمدان الذي يعمل بمأمورية ضرائب الغردقة، «بالموظف الأمين» قائلا إنه يُعد أحد النماذج المشرفةً والمخلصة وخير سفير«لحماة المال العام»، الذين يضعون مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات مؤكداً أن دورهم يتمثل في حماية المال العام ولكن في حالة محمد حمدان تطور الدور لحماية المال الخاص أيضاً .

رئيس مصلحة الضرائب المصرية يكرم أحد العاملين

أعرب محمد حمدان الشامي «الموظف الأمين»، عن اعتزازه وفخره بحرص الدكتور محمد معيط وزير المالية، على الاتصال به هاتفياً وتقديره لما قام به على نحو يُحَّفزه لبذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل وكذلك توجه بالشكر لرئيس المصلحة علي حفاوة الاستقبال وعلي كل الدعم الذي قدمه له سواء مادي أو معنوي.

ذكر بيان مصلحة الضرائب، أن الموقف الوطني المشرف الذي اتخذه محمد حمدان، يتسق مع تاريخه الوظيفي المضيء بالاجتهاد والتفاني في العمل، وذلك بشهادة رؤسائه وزملائه له بدماثة الخلق وحُسن المعاملة مع الأخرين والاعتزاز بالنفس وتحمله المسؤولية في العمل.