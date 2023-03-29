رئيس مصلحة الضرائب: التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية إجباري

قال مختار توفيق رئيس مصلحة مصلحة الضرائب المصرية، إنَّ وزارة المالية متمثلة في مصلحة الضرائب المصرية تحرص علي تقديم التوعية الضريبية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الندوات وورش العمل سواء أون لاين أو بالحضور الفعلي، وكذلك تحرص على تقديم التدريب والدعم اللازم لمساعدة الممولين للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبي المختلفة لتقديم ورش تدريبية لأعضاء هذه المؤسسات للانضمام والالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة علي مستوي الجمهورية أو بمقار المؤسسات ذاتها مما يسهم في رفع الوعي والالتزام الضريبي لدى الممولين.

وطالب «توفيق» الشركات والجهات غير المسجلة على منظومة الفاتورة الإلكترونية بالإسراع في التسجيل بالمنظومة، لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزامي وليس اختياري طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 وأن مصلحة الضرائب لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وأكّدت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان لها، أنَّه في هذا الإطار قامت المصلحة بتنظيم ورشة تدريبية للعاملين بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات و الواردات علي مدار يومين بمقر الهيئة، وتناولت الفاتورة الإلكترونية وأهم العقبات التي تنتج عن تطبيقها وكيفية حلها، بحضور كل من المهندس أندريه كمال إسحاق مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية.

تأمين كامل لبيانات الفاتورة الإلكترونية

وأوضح المهندس أندريه كمال اسحق مدير عام الدعم الداخلي بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، أنَّ الفاتورة الإلكترونية تعد مستندًا قياسيًا له مكونات وشكل وتصميم موحد مناسب لكل الأنشطة، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكتروني سار وفعّال لمصدر الفاتورة، إذ تتيح المنظومة تأمين كامل لبيانات الفاتورة الإلكترونية المتبادلة بين الشركات، مضيفًا أنَّه تمّ إتاحة استخدام منصة الفاتورة الإلكترونية (البورتال) في إصدار الفواتير في حالة أن فواتير مبيعات الممول أقل من 200 فاتورة شهريًا.

كيفية التعديل على الفواتير الإلكترونية

كما تمّ خلال الورشة التدريبية شرح كيفية استرجاع الفواتير السابق إصدارها وكيفية التعديل علي الفواتير الإلكترونية باستخدام الإشعارات سواء مدينة لزيادة الكمية أو السعر للفاتورة الإلكترونية السابق إصدارها أو دائنة لتقليل الكمية أو السعر للفاتورة الإلكترونية السابق إصدارها وقامت بشرح ذلك عمليًا.

وكذلك تمّ توضيح كيفية التكويد على منظومة الفاتورة الإلكترونية وإعطاء أمثلة عملية ، من خلال توضيح أنَّ التكويد علي منظومة الفاتورة الإلكترونية يتمّ من خلال نظامين أساسيين وهما نظام التكويد العالمي GS1 ونظام التكويد المصري EGS والذي يتمّ تكويد جميع السلع والخدمات والتأكّد من قبول الأكواد والموافقة عليها من قبل مصلحة الضرائب للتمكن من التعامل داخل منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما تمّ خلال الورشة التدريبية توضيح كيفية إضافة مستخدم علي منظومة الفاتورة الإلكترونية وصلاحيات المستخدم.