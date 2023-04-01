مصلحة الضرائب تعلن مد فترة استقبال الإقرارات الضريبية حتى غدا

أكّد مختار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنَّه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين، استمرار العمل بجميع المناطق الضريبية والمأموريات التابعة لها من 27 مارس وحتى الغد 5 مساءً، مع اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافق 31 مارس و1 أبريل أيام عمل.

الجمعة والسبت أيام عمل لاستقبال الممولين

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنَّه سيتمّ اعتبار يومي الجمعة والسبت الموافق 31 مارس و1 أبريل أيام عمل، وذلك لاستقبال الممولين؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل.

ودعا كل الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.