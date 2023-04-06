تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة في مواني البحر الأحمر

أعلنت الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع شهدت اليوم نشاطا ملحوظا، وسجل الإجمالي 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وذكر البيان الصادر عن مواني البحر الأحمر أن حركى استقبال ومغادرة السفن في المواني تشهد انتظاما، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة اليوم 7 سفن، وجرى تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 657 شاحنة و28 سيارة.

وأوضح البيان أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 2000 طن بضائع، 187 شاحنة و20 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 470 شاحنة و8 سيارات.

حركة السفن بسفاجا ونويبع

وتابع بيان الهيئة أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينتين أمل وعمان، وشهد مغادرة السفينتين الحرية 2 وبوسيدون إكسبريس.