ضبط 7050 لتر سولار مدعم قبل تهريبها بالسوق السوداء في مطروح

نظمت مديرية التموين بمطروح بالاشتراك مع مباحث التموين حملة تموينية مكبرة بمدينة مرسى مطروح جري خلالها ضبط كميات كبيرة من السولار قبل تهريبها وبيعها بالسوق السوداء، وذلك استمراراً لجهود محافظة مطروح فى مراقبة الأسواق ومتابعة المعروض من السلع ومنع التجاوزات.

ضبط 4800 لتر سولار قبل تهريبها

وقالت المهندسة هند مساعد وكيل وزارة التموين بمطروح، اليوم، إن الحملة أسفرت عن ضبط عدد 6 مخالفات تموينية متنوعة أبرزها ضبط كمية السولار بلغت 7050 لتر سولار مدعم بأحد المخازن قبل تهريبها والإتجار بالسوق السوداء والإستعمال في غير الغرض المخصصة لها، بالإضافة إلى ضبط محطة خدمة وتموين سيارات قامت بالتصرف في كميات كبيرة من السولار سجلت 4800 لتر، بالإضافة إلى مخالفات عدم حمل شهادات وأوراق رسمية داخل بعض المنشآت، وجري قيد المحاضر بقسم الشرطة المختص للعرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

تكثيف الحملات في مطروح

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ببيان مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية على محطات الوقود، والمتابعة المستمرة والمرور الدوري على الأسواق ومتابعة عمل جميع الأنشطة التموينية وما يتم عرضه للمواطنين من سلع والعمل علي منع إحتكار السلع أو مخالفات منع بيع السلع للمواطنين وإتخاذ اللازم حيالها قانوناً.