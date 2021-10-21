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محمود مسلم

ضبط 30 ألف لتر سولار مدعم داخل مخزن في الإسكندرية

كتب:

الوطن
03:52 م | الخميس 21 أكتوبر 2021
سولار

سولار

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط وقائع لتجميع السلع التموينية المدعمة

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على المدير المسؤول عن مخزن دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السولار المدعم داخل مخزن دون الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ودون إتباع إشتراطات السلامة المهنية والحريق بقصد بيعها بأزيد من السعر الرسمى لجمهور المستهلكين مُستخدماً طلمبة ومسدس.

ضبط 30 ألف لتر مواد بترولية مدعمة

وتم ضبط كمية قدرها 30000 لتر من المواد البترولية المُدعمة "سولار" داخل تنكات حديدية، مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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