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محمود مسلم

ضبط 2600 لتر سولار مدعم داخل محل قبل بيعها في القاهرة

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الوطن
02:17 م | الثلاثاء 28 ديسمبر 2021
ارشيفية

ارشيفية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية المتنوعة.. فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط «مالك محل لبيع السولار المدعم- كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية» لإدارته المحل «بدون ترخيص» وتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية «سولار مدعم» بالمحل عمله بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعُثر بداخل المحل على (كمية من المواد البترولية بلغت 2600 لتر سولار"مدعم").

وبمواجهة مالك محل بيع السولار اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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