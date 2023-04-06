محافظ جنوب سيناء: الانتهاء من مشروع التجلي الأعظم نهاية 2023

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن القيادة السياسية تهتم بتنفيذ مشروع التجلي الأعظم على أرض سانت كاترين، فهي المدينة الوحيدة التي تجلي فيها الله، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع المشروعات باستمرار لدفع عجلة العمل والانتهاء من المشروع.

أوضح المحافظ أنه قام بزيارة إلى مدينة سانت كاترين الشهر الماضي وتابع المشروعات التي تجري في المدينة، واطمئن على سير العمل، مؤكدًا أن جهاز التعمير يبذل قصاري جهده مع الشركات للانتهاء من المشروع قبل نهاية 2023.

جذب مليون سائح

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أن الهدف من إقامة هذا المشروع هو جذب مليون سائح سنويا إلى مدينة سانت كاترين، وبالتالي توفير فرص عمل للشباب وأهالي المدينة وجذب استثمارات تساعد على رفع مستوى معيشة سكان المدينة.

وتابع أن الغرض من إقامة مشروع التجلي الأعظم هو تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والتاريخية الموجودة بالمدينة حيث تعد سانت كاترين أول مدينة في العالم تجمع الديانات السماوية الثلاث وتملك مناطق دينية نادرة مثل دير سانت كاترين والمسجد الفاطمي وآثار فرش إيليا.

تطوير سانت كاترين

في السياق، أكد المهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء أن مشروع التجلي الأعظم يضم 15 مكون وتشمل مشروعات بنية تحتية وإقامة منشآت فندقية وسياحية صديقة للبيئة مع الحفاظ علي التراث البيئي لمدينة سانت كاترين التي تتميز به عن باقي المدن.

وأضاف أن تطوير مدينة سانت كاترين «موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام»، يتضمن مشروع إنشاء «مركز الزوار» على مساحة 3170 م2 للدور الأرضي، يضم طابق أول، وروف للمشاة، بالإضافة إلى نقطة للاستقبال والمعلومات، ومحال تجارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب لحجز الرحلات وتذاكر الطيران، ومطعم كافيتريا، والقبة السماوية.

واستعرض مشروع إنشاء ساحة السلام ويتضمن تنفيذ ساحة للاحتفالات الخارجية بمساحة 7300 م2، ومبني عرض متحفي متنوع، ومسرحاً وقاعة مؤتمرات، و كافيتريا، وغرف اجتماعات، توسعة ورفع كفاءة الطريق من كمين النبي صالح وحتى مركز الزوار، ويشمل المشروع تنفيذ الحى السكنى بالزيتونة والمتضمن 21 مجمعًا سكنيًا بإجمالي 546 وحدة والخدمات تشمل مسجد وكنيسة ومحلات تجارية.

تطوير مركز المدينة

وأكد رئيس جهاز تعمير سيناء أن مشروع التجلي الأعظم يضم أعمال تطوير مركز المدينة التراثى تشمل تطوير المسجد القائم والمحلات التجارية القائمة وتطوير المنطقة السياحية الإستثمارية والتى تشمل منتجع سياحي متكامل أعلى الهضبة ونادي اجتماعي وبازارات وكذلك تطوير طريق وادى دير سانت كاترين ،كما يتضمن المشروع أعمال الفندق الجبلي المتكامل وأعمال إنشاء «النزل البيئى الجديد» وتطوير النزل البيئي القائم، وكذا تطوير منطقة استراحة السادات وتنفيذ أعمال شبكات المرافق للمدينة بالكامل لإستيعاب أعمال التطوير وكذلك تطوير البيوت البدوية القائمة.