الإعلامي أحمد المسلماني: مشروع التجلي الأعظم سيكون في إطار الشكل التراثي للمكان

قال الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، إن مشروع التجلي الأعظم الذي وجه فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بأن تطور المنطقة بما يليق بها كمنطقة مقدسة فريدة في العالم، حيث يقع مشروع التجلي الأعظم بين جبل موسى ومنطقة سانت كاترين، سيكون في إطار الشكل التراثي للمكان.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» على شاشة «الحياة»، أن هذا المكان يبعد عن القاهرة 450 كيلومترا، لكنه أقرب لشرم الشيخ ودهب، و«المشروع يقوم على أن من يتوجه إلى هناك في إطار السياحة الدينية سيجد إمكانيات غير موجودة من قبل، كما سيجري رفع كفاءة مجموعة فنادق، وفنادق جديدة ستبنى في هذا المكان».

الحفاظ على التراث

وتابع: «البعض شعر بالقلق على الشكل التراثي لهذا المكان، والذي قد يغير من شكل البيئة والإطار البدوي لهذا المكان، ومن الممكن أن يكون إفسادا للشكل التراثي الجميل ولكن هذا غير صحيح، والحكومة أكدت أن الفنادق الجديدة ستكون بنفس الشكل التراثي والهوية التاريخية والمكانة الروحانية الفريدة لهذا المكان».

الوسائل التقليدية والحديثة

واستطرد: «أي سائح إذا وصل إلى هناك سيجد الفنادق على الإطار التراثي وسيجد ممرات للمشي أو سيارات جولف أو ركوب الجمل بهذا المكان، فهناك الوسائل التقليدية جدا كالجمال أو الحديثة كعربات الجولف».