محافظ جنوب سيناء: «التجلي الأعظم» يستهدف مضاعفة أعداد السائحين

ينتظر أهالي جنوب سيناء حدثا عالميا، وهو افتتاح مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، الذي يعد أحد المشروعات القومية في المحافظة، وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ مدينة سانت كاترين تعتبر أحد أهم المدن السياحية في العالم، لما لها من قيمة تاريخية دينية، فهي المدينة التي كلم الله فيها نبيه موسى عليه السلام، وتستقبل آلاف السياح سنويا إما للحج أو السياحة.

فودة: مشروع التجلي الأعظم هدفه مضاعفة أعداد السائحين

وأضاف المحافظ أنّ مشروع التجلي الأعظم أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف مضاعفة أعداد السياح، الذين يتوافدون سنويا لزيارة المدينة للسياحة خاصة السياح الذين يقومون بزيارة للمدينة لتأدية مناسك الحج، وفقا لطائفة الروم الأرثوذكس.

وأوضح المحافظ أنّ المشروع نفذه جهاز تعمير سيناء، وتبلغ تكلفة المرحلة الأولي نحو 4 مليارات جنيه، ويضم 14 مشروعا متنوعا لجذب مليون سائح سنويا، مشيرا إلى أنّ المشروعات عبارة عن فنادق ومركز خدمة الزوار وميادين وتطوير شامل المدينة ومدخل دير سانت كاترين، ومجمع خدمات، مجلس مدينة ذكي، معارض لمنتجات الأهالي.

«التجلي الأعظم» حلم الأهالي في سانت كاترين

على الجانب الأخر، قال الشيخ محمد عيد شيخ قبيلة الجبالية بسانت كاترين لـ«الوطن»، إنّ مشروع التجلي الأعظم يعتبر حلم لأهالي المدينة، وأصبح حقيقة علي أرض الواقع، مشيرا إلى أنّ المشروع يعتبر نقله تاريخية في المدينة، إذ يجري تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وسياحية، لتوفر فرص عمل لأهالي المدينة وزيادة أعداد السياحة بالمدينة.

وأضاف أنّ مدينة سانت كاترين تعتمد على السياحة كمصدر رزق للأهالي نظرا لطبيعتها الجبلية، لافتا إلى أنّ هذا المشروع يساعد في زيادة الحركة داخل المدينة، وبالتالي فرص عمل ليس لها حدود للأهالي، مقدما الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أخذ علي عاتقه إقامة هذا المشروع مطلقا عليه اسم التجلي نسبة إلى تجلي الله سبحانه وتعالى لنبيه موسي بالمنطقة.