وزير السياحة: عرض 181 قطعة أثرية بمعرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بباريس

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا دوليا، خلال افتتاحه معرض الآثار المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة» بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يستمر حتى يوم 17 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن تم عرضه قبل ذلك بالولايات المتحدة الأمريكية.

المعرض يُبرز حقبة تاريخية مُميزة لمصر القديمة

وأكد الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بباريس بمقر إقامة معرض الآثار المؤقت «رمسيس وذهب الفراعنة»، أن المعرض يُبرز حقبة تاريخية مُميزة لمصر القديمة مليئة بالأسرار والمفاجآت من خلال ما ترويه القطع الأثرية التي ستعرض بالمعرض ويبلغ عددها 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها.

وأوضح «عيسى»، أنه تم اختيار تابوت مومياء الملك رمسيس الثاني لتعرض بشكل استثنائي لأول مرة خارج مصر في هذه النسخة من المعرض؛ تقديرا لدور العلماء الفرنسيين في تقديم المساعدة والدعم في ترميم ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثاني في عام 1976، معربا عن تقدير الشعب الفرنسي البالغ لهذا المعرض وولعهم وشغفهم الكبير بالحضارة المصرية القديمة والتي تعتبر جزء أصيل وهام من تاريخ مصر العريق.

معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» يحقق رقما قياسيا جديدا

وأشار وزير السياحة إلى أن معرض الملك توت عنخ آمون، أقيم أيضا في باريس عام 1967 وأُطلق عليه اسم «معرض القرن» والذي كان قد حضره أكثر من 1.2 مليون زائر، مشيرا إلى أن معرض «الملك توت عنخ آمون .. كنوز الفرعون الذهبي» والذي تم إقامته مرة أخرى بباريس في عام 2019 شهد رقما قياسيا في أعداد الزائرين؛ مما يؤكد على أن الفرنسيين لا يزال لديهم شغف كبير بمصر القديمة، متطلعا إلى أن يحقق معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» رقما قياسيا جديدا.

ووجه الوزير الدعوة للفرنسيين لزيارة هذا المعرض الرائع والذي لا يقتصر فقط على عرض مجموعات مميزة من القطع الأثرية المصرية التاريخية والتي يُعرض بعضها لأول مرة خارج مصر، ولكنه يُتيح أيضا لزائريه من عشاق الحضارة الفرعونية القديمة تجربة اكتشاف معبد أبو سمبل ومقبرة نفرتاري من خلال تقنية الواقع الافتراضي.