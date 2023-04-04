وزير السياحة: نأمل زيادة أعداد السياح الصينيين خلال الفترة المقبلة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التقى صباح اليوم Hu Heping وزير الثقافة والسياحة الصيني، وذلك على هامش زيارة الوزير الصيني والوفد المرافق له لمصر والتي بدأت من يوم 1 إبريل الجاري وتستمر حتى يوم 4 من الشهر ذاته، لافتة إلى أن زيارة الوزير الصيني لمصر تعتبر الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها خارج الصين منذ أزمة فيروس كورونا وبعد تخفيف قيود السفر على الصين.

وأعرب عيسى، عن آمله في زيادة أعداد السائحين الصينيين الوافدين لمصر بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة وبنمو سنوي متزايد، مشيدا بما تشهده الصين من تطور ونمو كبير وخاصة التجربة الصينية في مجال الاقتصاد.

سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين

وأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، إنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال السياحة والآثار، وكذلك سبل دفع مزيد من الحركة السياحية بين البلدين وبحث مقترح تنفيذ مجموعة من البرامج الترويجية المشتركة بينهما، والترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر في الصين لزيادة عدد السائحين الوافدين منها.

ومن جهته أكد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والصين على المستويين الرسمي والشعبي والتي تعود إلى آلاف السنين، مشيراً إلى أن البلدان يمتلكان أقدم الحضارات في التاريخ ويجمعهما حاضر ومستقبل مشرق يشهده تنوع كبير في أوجه واستراتيجيات التعاون المشتركة في مختلف المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار، لافتاً إلى اللقاءات المتعددة بين رئيسي البلدين.

أهمية السوق الصيني بالنسبة للسياحة في مصر

وأعرب عيسى عن حرص مصر على استمرار هذا الزخم والتعاون المشترك وانعكاسه في دفع علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين على مختلف الأصعدة، مستعرضا أهمية السوق الصينية بالنسبة للسياحة في مصر، لافتاً إلى أن هذا السوق توليه الوزارة اهتماماً كبيراً حيث يعد من الأسواق السياحية الهامة التي تضعها الوزارة ضمن الأسواق السياحية الرئيسية المستهدفة.

ومن جانبه، أعرب وزير الثقافة والسياحة الصيني عن سعادته بوجوده في مصر وبحفاوة الاستقبال وبرنامج الزيارة الذي تم تنظيمه إليه، لافتاً إلى زيارته لعدد من المتاحف والأماكن الأثرية والسياحية في القاهرة والأقصر، وكذلك مشاركته أمس في الفعالية الثقافية الموسيقية التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من أمام أهرامات الجيزة العريقة، واصفاً إياها بالنشاط الأمثل للترويج السياحي لكل من البلدين.

كما أشار الوزير الصيني إلى العلاقات المصرية الصينية الوطيدة والتاريخية بين البلدين على كافة المستويات، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز سبل التعاون بين البلدين لاسيما في مجال السياحة والآثار، وأن تكون هذه الزيارة فرصة لتبادل الآراء والمقترحات لتعزيز هذا التعاون.

وتحدث أيضاً عن الحضارة الصينية القديمة ورموزها وأوجه التشابه بينها وبين الحضارة المصرية العريقة، لافتاً إلى شغف الشعب الصيني بالحضارة المصرية القديمة.

كما أشار أيضاً عن أهمية زيادة عدد رحلات الطيران المباشرة بين مصر والصين، وكذلك مشاركة مصر في المعرض السياحي الصيني، معرباً عن طلب زيادة أعداد البعثات الأثرية الصينية العاملة في مصر، وفي هذا الشأن، أبدى السيد أحمد عيسى ترحيبه بذلك.

وفي نهاية اللقاء، قدم وزير الثقافة والسياحة الصيني الدعوة لأحمد عيسى لزيارة الصين في أقرب فرصة، وقام الوزيران بتبادل الهدايا التذكارية.

وقالت وزارة السياحة والآثار، إنه من المقرر أن يشارك الوزيران المصري والصيني، اليوم، في الجلسة الافتتاحية لورشة العمل المهنية التي تنظمها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، اليوم، بين الجانبين المصري والصيني والتي ستشهد بحث سبل تعزيز مزيد من التبادل السياحي بين البلدين، وبمشاركة عدد من شركات السياحة والمنشآت الفندقية المصرية والصينية.