وزير السياحة: البنوك تبدأ إقراض مستثمري السياحة بالدولار خلال أسابيع

قال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة أتمت الاتفاق مع البنك المركزي بخصوص منح مستثمري السياحة قروضا بالدولار، شريطة أن يكون للمستثمر مدخلات سارية بالعملات الأجنبية وحساب بتلك العملات لدى البنوك، لافتا إلى أن هذا الاتفاق سيتم الإعلان عنه والعمل به في غضون أسابيع، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق سيحل العديد من المشكلات التي عانى منها مستثمرو السياحة خلال السنوات الماضية.

الحفاظ على صناعة السياحة وتحقيق طفرات في الإيرادات وأعداد السياح

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى لجعل البنوك العاملة في مصر تتسابق للتعامل مع مستثمرو القطاع السياحي وذلك من خلال الحفاظ على تلك الصناعة وتحقيق طفرات كبيرة بها سواء من حيث الإيرادات أو من حيث حجم التدفقات السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، موضحا أن مصر تمتلك مقومات سياحية تؤهلها لاحتلال مكان متميز على خارطة السياحة العالمية.

إجراء عمليات الصيانة بالمنشآت الفندقية والسياحية

وأعلن أحمد عيسى وزير السياحة رفضه لما طرحه بعض مستثمري السياحة بخصوص قيام وزارة السياحة بالعمل مع البنك المركزى لإعادة مبادرات الإقراض لصالح إجراء عمليات الصيانة والتطوير بالمنشآت السياحية والفندقية، موضحا أن القطاع السياحي المصري بات حاليا ومن خلال الأرقام الرسمية قادرا على إجراء تلك الإصلاحات بدون الحصول على قروض.

وتابع: «الفترة المقبلة ستشهد قيام وزارة السياحة والآثار بالاتفاق مع البنك المركزي على العديد من الموضوعات التي ستصب بشكل إيجابي في مصلحة الاستثمار السياحي بمصر».