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إحدى المشاركات بمعرض الأسر المنتجة بالأسمرات للرئيس السيسي: «وفرتلنا حياة كريمة»

كتب:

محمد أسامة رمضان
06:15 م | الخميس 06 أبريل 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحدى المشاركات بمعرض الأسر المنتجة بالأسمرات

الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحدى المشاركات بمعرض الأسر المنتجة بالأسمرات

وجهت إحدى المشاركات بمعرض الأسر المنتجة بالأسمرات، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لوقوفه معهن.

وقالت: «حضرتك وفرتلنا حياة كريمة لينا ولعيالنا، ونشكر قصور الثقافة، وبنعمل شغل في البيت كتير يدوي، وربنا يجعله في ميزان حسناتك، ويبعد عنك العين الوحشة».

الاطمئنان على أحوال المواطنين

وتفقد الرئيس السيسي معرض الأسر المنتجة بالأسمرات واطمأن على أحوال المواطنين بالمساكن الجديدة.

وصرح  المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشارك في إفطار الأسرة المصرية بحي الأسمرات مع المواطنين بالحي، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».  

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