عصفورة الحرم وقطة الجزائر.. مشهدان تصدرا «السوشيال ميديا» في رمضان 2023

مشهدان أقشعرّت لهما الأبدان ولانت لهما القلوب، أحدهما حدث في الحرم المكي بالمملكة العربية السعودية، وكان لعصفور استقر على رأس معتمر سوداني يطوف بالحرم، والآخر بأحد مساجد دولة الجزائر، تم تداولهما على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وحصدا ملايين المشاهدات، وكانت أبرز التعليقات أن الطيور والحيوانات تطوف ببيوت الله وتخشع لذكره.

المشهدان «عصفورة الحرم وقطة الجزائر» بدولتين عربيتين شقيقتين، فالمشهد الأول داخل الحرم المكي بالمملكة السعودية العربية، إذ انتشر مقطع فيديو لأحد المعتمرين وهو سوداني الجنسية، التقطته إحدى الكاميرات يطوف بالحرم، في الوقت ذاته كان يستقر على رأسه عصفور، وكأنه اختاره دون غيره من المعتمرين والمصلين، ورغم الزحام أبى العصفور ألا يفارق المعتمر.

المعتمر مجيبا لسؤال: إنه من فضل الله

وبادر أحد المعتمرين، المعتمر السوداني بالسؤال لماذا يستقر على رأسك العصفور هل جلبتها؟ ليرد عليه مجيبا بأنها رحمة الله استقرار العصفور على رأسي، وتداول المقطع بين رواد التواصل الاجتماعي معلقين بأنه مشهد محمود معبرين عن تعجبهم لاختيار العصفورة إياه دون غيره من المعتمرين لتستقر على رأسه.

قطة تستقر على كتف إمام أثناء صلاة التراويح

بينما وثِق المشهد الآخر داخل مسجد أبي بكر الصديق الواقع بمدينة برج بوعريريج شرق دولة الجزائر، إذ التقطت كاميرات البث الحي لحظة قفز قطة على كتف الشيخ وليد مهساس إمام المسجد سالف الذكر، أثناء أداء صلاة التراويح، فيما بدا الشيخ بانفعالات ثابتة، ولمس القطة بحنّو كي لا تفزع، ثم استقرت لوقت قصير هادئة على كتف الشيخ واقتربت تلامس وجنتيه بخفة، ثم قفزت أرضا مجددا.

مخلوقات الله تطوف ببيوت العبادة

وتداول مقطع فيديو الإمام الشيخ وليد مهساس مع القطة أثناء استقرارها أعلى كتفه خلال أداء صلاة التراويح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات المعبرة عن دهشتهم بما فعلت القطة، معتقدين أنها أقبلت على الشيخ وكأنها خشعت لذكر الله، فيما قال البعض ممن شاهدوا الفيديو المنتشر للقطة، إنها من مخلوقات الله التي تطوف في بيوت الله.