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إنشاء أول حديقة فاكهة مثمرة بالجهود الذاتية في جامعة حلوان

كتب:

أحمد أبوضيف
03:04 م | الأحد 05 مارس 2023
أشجار جامعة حلوان

أشجار جامعة حلوان

تماشيا مع الجهود المبذولة لتحويل جامعة حلوان الى جامعة صديقة للبيئة، وبتوجيهات من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بضرورة تحويل جامعة حلوان لجامعة خضراء، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزراعة 100 مليون شجرة، انتهت جامعة حلوان من زراعة أول حديقة للأشجار المثمرة بالجهود الذاتية على مساحة 6 أفدنة، بعدد 600 من أشجار المانجو والبرتقال واليوسفي والتين، والأشجار أعمارها من 2 إلى 3 سنوات.

الأشجار أعمارها من 2 إلى 3 سنوات

وتمت الزراعة تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغفار القاضي، عميد كلية الاقتصاد المنزلي، والمشرف على الزراعة بالحرم الجامعي، والدكتور خيري حسن، أستاذ مساعد بساتين الفاكهة بمركز بحوث البساتين، والمهندس حسن عبدالمنعم، مدير إدارة الحدائق والتشجير بالجامعة، وتعتبر هذه الحديقة الأولى من نوعها بالجهود الذاتية، وجار التجهيز لإنشاء العديد من الحدائق بالحرم الجامعي بالجهود الذاتية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.