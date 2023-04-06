البيت الأبيض: قرار انسحاب الجيش الأمريكي من كابول كان مأساويا

نشر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، نتائج المراجعات لقرار الانسحاب من أفغانسان، مؤكدا أن هذا القرار لم يضعف أمريكا دوليا، لكنه كان مأساويا.

وأضاف البيت الأبيض، في بيان صحفي له نقلته قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الخميس :«الرئيس السابق ترامب وضع تاريخا للانسحاب من أفغانستان من دون خطة، وحتى لو تم الإبقاء على 2500 جندي فذلك لن يمنع سيطرة طالبان، ولا تداعيات للانسحاب من أفغانستان على سياستنا الخارجية».

وتابع البيان: «لا شيء كان يمكن أن يغير النهاية المأساوية التي وقعت في أفغانستان، وإدارة ترامب لم تسلمنا تقارير عن الوضع في أفغانستان عند تسلم بايدن السلطة ونحمله كل التداعيات من الانسحاب، كما أن تخبط خطط إدارة ترامب في أفغانستان وراء النهاية المأساوية هناك مع الإقرار بأن الانسحاب من أفغانستان كان مأساويا، كما أن الرئيس الحالي جوزيف بايدن فخور بطريقة انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان رغم التداعيات».