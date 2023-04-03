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البيت الأبيض: سنبذل قصارى جهدنا لإخراج مراسل «وول ستريت جورنال» من روسيا

كتب:

عمرو حسني
05:53 م | الإثنين 03 أبريل 2023
البيت الأبيض- تعبيرية

البيت الأبيض- تعبيرية

قال البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، إنه لا يوجد سبب يدعو الصين للمبالغة في رد فعلها على زيارة رئيسة تايوان للولايات المتحدة فقد فعلت ذلك في السابق.

وأضاف البيت الأبيض في بيان له مساء اليوم الاثنين بحسب قناة «العربية الإخبارية»، أنه سيفعل كل ما بوسعه لإخراج مراسل «وول ستريت جورنال» من روسيا.

وفي سياق مواز قال البيت الأبيض تعليقا على محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب: «مستعدون لأي عنف محتمل لكن نأمل ألا يحدث».

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