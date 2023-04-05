البيت الأبيض: لا نشجع أوكرانيا على شن هجمات خارج حدودها

قال البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تشجع أوكرانيا على شن هجمات خارج حدودها، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

أمريكا تعمل على حفظ وحدة أراضي أوكرانيا

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل على حفظ وحدة أراضي أوكرانيا وتحقيق سلام مستدام، مضيفا أن دعم بلاده لأوكرانيا مستمر حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وأنه سيتم تقديم مساعدات تسمح لكييف بحماية المدنيين من هجمات المسيرات، مشيرا إلى أن أن أكثر من 50 دولة قدمت مساعدات لأوكرانيا.

أمريكا تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الثلاثاء، تخصيص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية تشمل أسلحة ومعدات، وتضمنت ذخائر ومعدات مضادة للطائرات بدون طيار وقذائف مدفعية، وقالت إن عمليات التسليم هذه ستسمح لأوكرانيا بحماية البنية التحتية.