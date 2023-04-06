طفلة من مواهب قصر ثقافة الأسمرات تفاجئ الرئيس السيسي بقصيدة شعرية

ألقت الطفلة روان سيد، صاحبة الـ 10 سنوات من مواهب قصر ثقافة الأسمرات، قصيدة بعنوان «توبك الأخضر» للشاعر حشمت الصادق.

وقالت الطفلة في القصيدة: «توبك الأخضر بيوحشني لونه، ودايما في البعد عنك بقوله فينه، وبسرح في لونك في نظرة عيونك في اسمك ورسمك إلهي يصونك، إلهي يجعل المخضر نجيلك وبكرة هاجي لك واشرب من فناجيلك».

جاء ذلك على هامش حفل إفطار الأسرة المصرية المصرية المقام في مدينة الأسمرات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.