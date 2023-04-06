الرئيس السيسي: نعمل على توفير مليون فرصة عمل سنويا للشباب
كتب:
محمد أيمن سالم
07:46 م | الخميس 06 أبريل 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: «علينا أن نبقى يدا واحدة كي نتقدم، ويجب أن نثق في أنفسنا وفيما أنجزناه، وسنعمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر، والمشروعات الجديدة والتنمية تستهدف خلق فرص عمل للشباب، ونعمل على توفير مليون فرصة عمل في السنة»، وفقا لـ«إكسترا نيوز».
جاء ذلك خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات.