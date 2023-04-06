رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

الرئيس السيسي: نعمل على توفير مليون فرصة عمل سنويا للشباب

كتب:

محمد أيمن سالم
07:46 م | الخميس 06 أبريل 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: «علينا أن نبقى يدا واحدة كي نتقدم، ويجب أن نثق في أنفسنا وفيما أنجزناه، وسنعمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر، والمشروعات الجديدة والتنمية تستهدف خلق فرص عمل للشباب، ونعمل على توفير مليون فرصة عمل في السنة»، وفقا لـ«إكسترا نيوز».

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات.

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي يجري حوارا مفتوحا مع المواطنين في الأسمرات.. «صور»

إحدى المشاركات بمعرض الأسر المنتجة بالأسمرات للرئيس السيسي: «وفرتلنا حياة كريمة»

الرئيس السيسي يلتقط الصور التذكارية مع الأطفال بحفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسي للأسر المنتجة بالأسمرات: أهم حاجة تكونوا بتكسبوا والسكن مناسب

متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يشارك في إفطار الأسرة المصرية مع مواطني الأسمرات
بقلم محمد أيمن سالم