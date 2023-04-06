الرئيس السيسي: نعمل على توفير مليون فرصة عمل سنويا للشباب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في مأدبة إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات: «علينا أن نبقى يدا واحدة كي نتقدم، ويجب أن نثق في أنفسنا وفيما أنجزناه، وسنعمل على تحسين الخدمات والمرافق بشكل أكبر، والمشروعات الجديدة والتنمية تستهدف خلق فرص عمل للشباب، ونعمل على توفير مليون فرصة عمل في السنة»، وفقا لـ«إكسترا نيوز».

جاء ذلك خلال مشاركته في حفل إفطار الأسرة المصرية بالأسمرات.