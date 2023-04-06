موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ.. تجهيز الساحات

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ، يهتم به كثيرون، لأنه يعني اقتراب الفرحة والبهجة، وذلك خلال أقل من أسبوعين من الآن، حيث يعم السرور كافة أرجاء المحافظة ويتبادل المواطنون التهاني والمعايدات فيما بينهم.

موعد صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة كفر الشيخ

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة كفر الشيخ، سيكون في تمام الساعة 05:48 صباحاً، وذلك وفقاً للتوقيت المحدد من قبل الهيئة العامة المصرية للمساحة لموعد صلاة العيد، التي يتم تحديد المواقيت من خلالها، وذلك بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض.

تجهيز المساجد والساحات لصلاة العيد في كفر الشيخ

وعقد اللواء جمال نور الدين، محافظ الاقليم، اجتماعا مع المسئولين، لتجهيز المساجد التي يؤدي فيها صلاة العيد، والساحات التي تحددها مديرية الأوقاف بالمحافظة، وذلك مع تحديد موعد صلاة العيد 2023 في محافظة كفر الشيخ.

يذكر أن محافظة كفر الشيخ بها عدد 13 مركز ومدينة ونحو 275 قرية أم و387 عزبة، تستعدون لصلاة العيد، حيث يتم تعليق الزينة، وتدق طبول الفرح في كل بيت لاستقبال هذا اليوم المبارك، وسط فرحة عارمة من قبل المواطنين.