موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات.. شمال سيناء أولا

بدأ العد التنازلي لعيد الفطر المبارك لعام 2023، بعد مرور أكثر من عشرة أيام من شهر رمضان المبارك، حيث الأجواء الاحتفالية خلال الشهر الكريم، وانتظار حلول عيد الفطر التي يتميز بطابع خاص في مصر، حيث يترقب الجميع موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات.

موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات

وتستعد جميع المحافظات لصلاة عيد الفطر المبارك، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، موعد صلاة العيد 2023 في المحافظات، إذ إنّ موعد عيد الفطر فلكيّا يوافق يوم 21 أبريل الجاري، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت كالتالي:

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة القاهرة في الساعة 5:48.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة القليوبية في تمام الساعة 5:48.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:52.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة المنوفية في تمام الساعة 5:50.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الدقهلية في تمام الساعة 5:47.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الغربية في تمام الساعة 5:48.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الشرقية في تمام الساعة 5:47.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة البحيرة في تمام الساعة 5:50.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة 5:48.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة دمياط في تمام الساعة 5:44.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2023 في جميع المحافظات

وتستكمل الوطن باقي مواعيد صلاة العيد 2023 في المحافظات، مع تجهيز ساحات صلاة العيد والمساجد الكبيرة لأداء صلاة عيد الفطر فيها، ففي محافظات الصعيد والقناة جاءت المواعيد، وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية، كالتالي:

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الفيوم في تمام الساعة 5:51.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بني سويف في تمام الساعة 5:50.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة المنيا في تمام الساعة 5:52.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة أسيوط في تمام الساعة 5:52.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة قنا في تمام الساعة 5:47.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الوادي الجديد في تمام الساعة 6:04.

موعد صلاة العيد 2023 سوهاج تأتي في تمام الساعة 5:50 صباحًا.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الأقصر في تمام الساعة 5:47.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة أسوان في تمام الساعة 5:48.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة البحر الأحمر في تمام الساعة 5:40.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:43.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة الإسماعيلية في تمام الساعة 5:44.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:43.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة شمال سيناء في تمام الساعة 5:37.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة جنوب سيناء في تمام الساعة 5:42.

موعد صلاة العيد 2023 في محافظة مطروح في تمام الساعة 6:03.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر 2023

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2023 فلكيا في يوم الجمعة الموافق 21 أبريل الجاري، على أن يكون شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريا 29 يومًا، وتكون الإجازة لمدة 4 أيام للقطاع الحكومي و3 أيام للعاملين في القطاع الخاص.