أماكن بيع الفراخ البرازيلي في محافظة كفر الشيخ.. تخفيضات تصل لـ20%

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، أماكن بيع الفراخ البرازيلي بتخفيضات تصل لـ20% في مختلف فروع الجمعيات الاستهلاكية المنتشرة في مدن ومراكز المحافظة، إذ سجل سعر الكيلو 65 جنيها، ووزن الفرخة الواحدة بواقع 1300جرام.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي في كفر الشيخ

وعن أماكن بيع الفراخ البرازيلي في كفر الشيخ، أوضح المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، أن المديرية طرحت بيع الفراخ البرازيلي في مختلف فروع المجمعات الاستهلاكية، بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك من خلال عدد 6 فروع، وهي كالتالي:

- فرع الجمعية الاستهلاكية بجوار شركة مياه الشرب بشرق مدينة كفر الشيخ.

- فرع الجمعية الإستهلاكية بجوار مديرية التربية والتعليم بشرق مدينة كفر الشيخ.

- منفذ بيع «أهلا رمضان»، بمنطقة الـ47 عمارة، بمدينة كفر الشيخ.

- فرع الجمعية الاستهلاكية في وسط مدينة دسوق.

- معرض «أهلا رمضان»، بجوار الموقف الشرقي بمدينة بلطيم.

- معرض «أهلا رمضان»، بشارع الإستاد، بمدينة الحامول.

- معرض «أهلا رمضان»، بالشارع الوسطاني بمدينة بيلا.

طريقة ذبح الفراخ البرازيلي

وأشار في تصريح لـ«الوطن»، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في كفر الشيخ، أن الفراخ البرازيلي متوفرة في كل منافذ فروع الجمعيات الاستهلاكية، ومعارض «أهلا رمضان» والمنتشرة في مدن ومراكز المحافظة، بتخفيضات تصل لـ20%، بالإضافة إلى أنه يجرى ذبح الفراخ البرازيلي على الطريقة الإسلامية، وهي دجاج مجمد بدون أحشاء، وجيدة للغاية.