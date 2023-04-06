الهيئة الإنجيلية تنظم حفل إفطار لـ1500 مزارع بالقليوبية

نظمت اليوم الخميس الهيئة القبطية الإنجيلية، إفطار لعدد 1500 من مزارعين مبادرة ازرع بمحافظة القليوبية، وذلك بمشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

التحالف الوطني يضم 36 كيانا

وخلال حفل الإفطار قال الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن التحالف الوطني يضم 36 كيانا، تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وقدمات خلال عام واحد فقط تدخلات مباشرة بقيمة 14 مليار جنيه من خلال خدمات علاجية ومشروعات صغيرة ومتوسطة وواجبات غذائية ودعم مزارعين.

شارك في الحفل، الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات، ومارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتورة هدي جلال يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب، عميد كليه الزراعة بمشتهر دكتور محمود الزعبلاوي ولفيف من هيئه التدريس وطلاب كليه الزراعة وعادل عامر نائب البرلمان المصري، والدكتور فريدي البياضي نائب البرلمان المصري ومدحت الكمار عضوٍ مجلس النواب والمهندس محمود الجارحي مؤسسه الجارحي وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والشيخ سمير جاب الله مدير مدارس السلام بينها وعضو المجلس الإنجيلي العام، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ ووكلاء الوزرات في المحافظة.

كما شارك عدد من مزارعين مبادرة «ازرع»، وقدموا كلمات شكر وتقدير لما تقدمه المبادرة من خدمات زراعيه لهم، مطالبين بالتوسع أكثر في العمل في المبادرة لتتناول بجانب القمح والفول الصويا يتم العمل والمساندة لصغار المزارعين في الذرة ومحاصيل أخرى.

صاروفيم: الهيئة الإنجيلية ملتزمة بتنفيذ عدد من الأنشطة

ومن جانبها أكدت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، أن الهيئة ملتزمة خلال شهر رمضان بتنفيذ عدد من الأنشطة وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين المستحقين، واستكمال أنشطة مبادرة ازرع حيث سيتم البدء في المرحلة الثانية من المبادرة بدءًا من شهر أبريل إلى سبتمبر 2023 والتي ستتناول العمل مع 30 ألف من صغار المزارعين لزراعة 45 ألف فدان بمحصول الفول الصويا، وتقديم الدعم في التقاوي والأسمدة مع تنفيذ الدعم الفني والمدارس الحقلية.