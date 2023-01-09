الهيئة القبطية الإنجيلية: مبادرة «ازرع» تستهدف توفير المحاصيل الاستراتيجية

قالت مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية في الهيئة القبطية الإنجيلية، إن أكتوبر 2022 شهد طرح الهيئة القبطية الإنجيلية مبادرة «ازرع»، لدعم صغار المزارعين وتحسين إنتاجيتهم وزيادة دخولهم وربطهم بالأسواق الأكثر ربحية.

وأضافت أنّ هذا الملف شديد الأهمية لأن قطاع الزراعة يعمل به أكثر من 25% من القوى العاملة، كما أن 85% ممن يعملون في قطاع الزراعة من صغار المزارعين، والقطاع الزراعي من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، كما أنه المسؤول عن تحقيق الأمن الغذائي ولدينا معدلات نمو سكاني عالية وبالتالي نحتاج أن نؤمن بشكل مستدام الموارد الغذائية.

وأضافت «صاروفيم»، خلال فعاليات انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «كنا نحاول إطلاق مبادرة في المجال الزراعي يكون فيها صغار المزارعين هم الأبطال الحقيقيون وتتاح لهم الفرصة وتوفر لهم الإمكانيات حتى يشاركوا بكفاءة وفاعلية في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح وفول الصويا وذلك كبداية، ومن هنا جاءت فكرة مبادرة ازرع».

وأشارت، إلى أن مبادرة ازرع وضعت 5 أهداف استراتيجية وهي تحسين دخل مئات الآلاف من صغار المزارعين عن طريق تقليل التكلفة الإنتاجية وزيادة الإنتاجية وتقليل هدر المحاصيل وتوفير عقود تسويقية، وتوفير المحاصيل الاستراتيجية من أجل تحقيق الأمن الغذائي وتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة قدرة صغار المزارعين على المواجهة والتكيف مع التغيرات المناخية والسعي للحفاظ على الموارد الطبيعية والتي أهمها المياه والتربة.