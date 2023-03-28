الهيئة القبطية الإنجيلية تنظم ورشة عمل «وحدتنا في تنوعنا» بأسيوط

نظمت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، ورشة عمل بعنوان «بناء السلام» ضمن فعاليات مبادرة «وحدتنا في تنوعنا»، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف والتمييز بجامعة أسيوط، وبيت العائلة المصرية بأسيوط، برعاية ودعم القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

حب الوطن والولاء

بدأت ورشة العمل بالسلام الوطني، وسط ترديد الحضور تعميقا لقيم الولاء والانتماء وحب الوطن، ثم التقديم، واستعرضت «فيرا، «منسق الورشة»، التعريف بمبادرة وحدتنا في تنوعنا، وحملة بناء الإنسان والتي أطلقتها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بمختلف محافظات الجمهورية.

نشر ثقافة السلام

واستعرض الشيخ سيد عبد العزيز، أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، خلال كلمته، أهمية نشر ثقافة السلام وقبول الآخر والتسامح، مؤكدا على تفعيل الأنشطة والمبادرات للتركيز على نشر الوعي لمناهضة التمييز بكافة أشكاله ونشر ثقافة التسامح الديني وتوجيه الخطاب الديني لرجال الدين الإسلامي والمسيحي لنشر الوسطية وقبول واحترام الآخر في إطار جهود الدولة لتفعيل الحوار الوطني بين كافة طوائف الشعب.

الحريات والمواطنة

كما استعرضت الدكتورة ريهام باهي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أهم مواد الدستور المصري التي تكفل الحريات والمواطنة للجميع، والتي تم صياغتها وفقا للمواثيق الدولية، فضلا عن خطة الدولة للتنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما استعرضت بعض نتائج وبيان مجلس أمناء الحوار الوطني، ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لنتائج وتوصيات الحوار الوطني.

محاربة الجهل والتطرف

كما استعرض الأب أبانوب والأب رويس بعض جهود نشر قيم التسامح ودور رجال الدين في ماهضة التمييز بكافة صوره ونشر الوسطية والبعد عن المغالاة والتطرف، فضلا عن محاربة الجهل بكافة صوره، وأشادا بمبادرة وحدتنا في تنوعنا، وورش العمل التي تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية لتستهدف كافة فئات المجتمع.

وأوضحت الدكتورة كرستين فكري صدقة، من مركز حقوق الإنسان ووحدة مناهضة العنف والتمييز بجامعة أسيوط، دور وأهمية المركز، والذي تبنت مبادرات وحملات توعوية لخدمة المجتمع وتقديم كافة الخدمات بالمجان لغير القادرين ولمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، فضلا عن تقديم الدعم والمشورة ورصد وحل المشكلات، مؤكدة على أهمية تجفيف منابع التمييز ونشر التوعية بأهمية المواطنة ودعم الحريات.

وخلال فعاليات الورشة تم تقديم عرضا مسرحيا عن مناهضة الجهل والتمييز العنصري بالقرى، بمشاركة شباب وفتيات قرية عرب التتالية بمركز القوصية.

حياة كريمة

وفي نهاية الورشة تم تنظيم مجموعات عمل لمناقشة وشرح الدروس المستفادة من ورشة العمل ومبادرة وحدتنا في تنوعنا، والخبرات الحياتية التي تم تنفيذها على أرض الواقع لنشر ثقافة السلام وقبول الآخر، والتي تضمنت حملات التوعية والتمكين الاقتصادى للمرأة ولجان المشاركة المجتمعية لدعم المشروعات والمبادرات القومية والتنموية، مثل «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، فضلا عن استعراض دور مركز حقوق الإنسان ووحدة مناهضة العنف والتمييز بجامعة أسيوط والمبادرات التوعوية والتنموية التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استعراض بعض مبادرات مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بقرى ومراكز المحافظة، وبيان أهم مخرجاتها، كما تم استعراض أبرز وأهم التوصيات الخاصة بالورشة للاستفادة منها في الورش والفعاليات السابقة.