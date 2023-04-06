مطار أبوسمبل الدولي يستقبل أولى رحلات مصر للطيران من إسبانيا اليوم

استقبل مطار أبوسمبل الدولي، اليوم الخميس، أولى رحلات مصر للطيران رقم ms3919 القادمة من مطار مورسيا، وعلى متنها 140 سائحا إسبانيا.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة رحلات خاصة تسيرها مصر للطيران من 16 مدينة إسبانية مباشرة إلى مطار أبوسمبل الدولي، وذلك بمعدل رحلة أسبوعيا يتم تشغيلها يوم الخميس بطراز بوينج B737-800 لنقل ما يقرب من 5000 سائح إسباني إلى مدينة أبوسمبل.

وتضم هذه السلسلة تشغيل رحلات خاصة من كل من الباسيتي وزاراجوزا وبلد الوليد ولاكرونيا ومدريد وبرشلونة وغرناطة واشبيليه وبالما دي مايوركا وأندلسية واليكانتي وبامبلونا واستورياس والميريه وليون.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا سلسلة رحلات خاصة أيضا من 24 مدينة إسبانية مباشرة إلى مطارات القاهرة والأقصر وأسوان لنقل 35 ألف سائحا إسبانيا.