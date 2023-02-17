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أسوان تستعد لتعامد الشمس على معبد أبو سمبل.. تجهيز وتنظيف الحدائق

كتب:

فهد فكري بلوم
04:36 م | الجمعة 17 فبراير 2023
تعامد الشمس في أسوان.. العام الماضى

تعامد الشمس في أسوان.. العام الماضى

أيام قليلة تفصلنا عن ظاهرة فرعونية فلكية جسدها المصريون القدماء في معبد أبو سمبل، وهي تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في معبد أبي سمبل حدث نادر لا يتكرر سوى مرتين كل عام بالمعبد، 22 أكتوبر و22 فبراير.

تعمل محافظة أسوان على قدم وساق استعدادا

ومن المقرر إقامة احتفالية ظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، يوم 22 فبراير الجاري بحضور جميع كبير من المسؤولين الشخصيات الأثرية والعامة.

وكشف مصدر مسؤول بإدارة أثار بأسوان في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى إرسال فريق أثري مكون من مجموعة أشخاص إلى منطقة آثار أبو سمبل، لإجراء التجهيزات والترتيبات اللازمة قبل احتفالية تعامد الشمس على معبد أبو سمبل في الأسبوع الجاري.

وأضاف المصدر أنه يعمل الفريق الأثري على تجهيز وتنظيف الحدائق والأماكن وزيادة الإضاءات في وبجوار منطقة أبو سمبل، وتنظيف المعبد من أي أتربة وأي شيء آخر.

وظاهرة تعامد الشمس على معبد أبو سمبل في أسوان، تعتبر فريدة من نوعها وكان التعامد يومي 21 فبراير و21 أكتوبر من كل سنة، ولكن عندما تعرض المعبد لخطر الغرق سنة 1964، مع بناء السد العالي، جرى نقله بالكامل عام 1968، وأثر ذلك النقل في تغيير أيام تعامد الشمس، وتغيرت من 21 أكتوبر وفبراير إلى 22، لكن لم يؤثر النقل على الظاهرة نفسها.

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بقلم فهد فكري بلوم