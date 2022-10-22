تعامد الشمس في معبد أبو سمبل بأسوان.. إجراءات لأول مرة خلال احتفال هذا العام

شهدت مدينة أبو سمبل بأسوان اليوم، ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل، تلك الظاهرة الفريدة التي تجسد عظمة المصريين القدماء، حيث تتعامد تتعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني داخل المعبد مرتين كل عام، الأولى في 22 فبراير والثانية في 22 أكتوبر.

استعدادات أسوان لتعامد الشمس في معبد أبو سمبل

واستعدت محافظة أسوان لظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل منذ أكثر من شهر، وفقا لحديث الدكتور عبد المنعم سعيد، مديرعام آثار أسوان والنوبة، والمشرف العام على شئون السياحة والآثار بأسوان، لـ«الوطن»، موضحا أن الجهات المعنية وضعت خطة بدأت منذ أكثر من شهر من خلال تنظيف الشوارع والميادين وترميم المعبد وتجهيزه لاستقبال الزوار الذين يتوافدون كل عام لمشاهدة هذه الظاهرة.

بوابات إلكترونية لأول مرة في المعبد

كما تم تجهيز نظام المراقبة من خلال كاميرات مراقبة، وتشغيل التذاكر الإلكترونية والبوابة الإلكترونية لدخول المعبد، والتي يتم تفعيلها لأول مرة خلال هذا العام، كما تم أيضا تجهيز أكثر من شاشة عرض لنقل الحادث خارج المعبد، وذلك لأول مرة هذا العام أيضا، حيث تم تشغيلها من الساعة 3 فجر اليوم، وعرض عليها أفلام وثائقية عن المعبد وآثار محافظة أسوان.

وأضاف مدير آثارأسوان، أن المحافظة أقامت عدة حفلات تجهيزية تضمنت عزف بيانو وفرق استعراضية، ليخرج الحفل دون أي شكوى من السائحين.

تعامد الشمس في معبد أبو سمبل

وعن ظاهرة تعامد الشمس في معبد أبو سمبل، أوضح مدير عام آثار أسوان أن تلك الظاهرة توثق بداية موسم الزراعة وموسم الحصاد لدى المصري القديم، حيث تتم مرتين كل عام، ليبدأ موسم الزراعة اليوم 22 أكتوبر، ويبدأ موسم الحصاد بالتعامد الثاني يوم 22 فبراير من كل عام.