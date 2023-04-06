أسماء المساجد المسموح الاعتكاف بها في محافظة بني سويف.. ضوابط ومحظورات

حددت وزارة الأوقاف المصرية أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة بني سويف، وتضمنت 385 مسجدا داخل قرى ومدن المحافظة، ضمن 6200 مسجد، تم تخصيصها لهذا الهدف على مستوى الجمهورية.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة بني سويف

وأصدرت مديرية الأوقاف في محافظة بني سويف، بيانًا رسميًا تضمن مراعاة المعتكفين حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف، متضمنًا أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة بني سويف.

وقال الدكتور عبد الرحمن نصر وكيل وزارة الأوقاف في بني سويف، إن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم، وأن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة بني سويف

وأشارت مديرية الأوقاف إلى منع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم، يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة بني سويف وآلية المشاركة

وحددت وزارة الأوقاف آلية المشاركة في الاعتكاف أنه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى أيضا أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديرية.

اسماء 385 مسجد مسموح بها الاعتكاف في محافظة بني سويف

وتنشر «الوطن» أسماء المساجد المسموح بها الاعتكاف في محافظة بني سويف، وهي كالتالي: