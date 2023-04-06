تخصيص 385 مسجدا للاعتكاف في رمضان بمحافظة بني سويف

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، أسماء 385 مسجدا متاحة للاعتكاف داخل قرى ومدن المحافظة، ضمن 6200 مسجد، تم تخصيصها لهذا الهدف على مستوى الجمهورية.

مساجد الاعتكاف في بني سويف

ووجهت مديرية الأوقاف بمحافظة بني سويف، جميع المعتكفين مراعاة حرمة المسجد وقدسيته ونظافته، وأن نكون صورة مشرفة لديننا الحنيف، وأن الهدف من الاعتكاف إحياء أيام وليالي الشهر الفضيل بكثرة الصلاة وقيام الليل وأداء صلاة التهجد والذكر والدعاء وقراءة القرآن وسماع دروس العلم، وأن أداء أي دروس أو خواطر دعوية هي عملية حصرية فقط لإمام المسجد أو من تكلفه الأوقاف بذلك بخطاب رسمي مكتوب وموجه لإمام المسجد.

منع توزيع كتب أو مطويات داخل الاعتكاف

وأشارت مديرية الأوقاف في في بيان رسمي، إلى منع توزيع أي كتب أو إصدارات أو مجلات أو مطويات أو خلافه أثناء الاعتكاف، ويكون الاطلاع لمن أراد في مكتبة المسجد حال وجود مكتبة، وإلا فالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والاستماع لدروس العلم، يحظر حظرًا تاما تصوير المعتكفين أو بث أي صور لهم احتراما للخصوصية الشخصية، يقتصر استخدام الهاتف على الضرورة القصوى تحقيقًا لمقصد الاعتكاف في التفرغ للطاعة والعبادة.

آلية المشاركة في الاعتكاف

وحددت وزارة الأوقاف آلية المشاركة في الاعتكاف أنه على من يرغب في الاعتكاف تسجيل اسمه لدى إمام المسجد، على أن تكون الأولوية لرواد المسجد وأبناء المنطقة والحي المحيط بالمسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي سعة المكان للمعتكفين بما يوفر لهم الجو المناسب للاعتكاف، ومراعاة إعطاء الأولوية لرواد المسجد وسكان محيطه الجغرافي، ويراعى أيضا أولوية التسجيل، وعلى جميع الأئمة التنسيق مع الإدارات والمديرية.