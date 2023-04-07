من هي شيرين الطحان؟.. تخرجت في كلية التجارة وعملت بالإعلام والفن

رحلت الإعلامية والفنانة شيرين الطحان بعد فترة من صراعها مع المرض، إذ كانت واحدة من أهم الفنانات المعروف عنهن الخير، وكانت حريصة على ممارسة عملها بهدوء وثبات وثقة، حتى عندما أصيبت بالمرض اللعين، فضلت كتمان الخبر وعدم مشاركة جمهورها ومحبيها أحزانها.

من هي شيرين الطحان؟

- ولدت المذيعة والممثلة المصرية شيرين الطحان يوم 5 يونيو 1976 في القاهرة.

- قدمت خلال مسيرتها الفنية والإعلامية الكثير من البرامج وعدة أعمال درامية ومسلسلات وأفلام.

- شيرين الطحان متزوجة من المخرج المصري أحمد يسري.

- تخرجت في كلية التجارة.

- كانت تحلم في طفولتها أن تصبح مصممة أزياء‏.

- عملت بعد تخرجها بالتليفزيون في قناة النيل للمنوعات، حيث قدمت مجموعة من البرامج.

- بعد نجاحها أمام الكاميرا في التليفزيون جذبها بريق السينما، فقدمت أول أدوارها، وكانت زوجة هشام سليم في فيلم «45 يوم» لزوجها المخرج أحمد يسري.

- استطاعت شيرين الطحان إثبات موهبتها التي فرضتها على السينما، فجاء ترشيحها للاشتراك في الفيلم السينمائي «أعز أصحاب» من مؤلف الفيلم محمد نوير للمخرج أحمد سمير فرج.

أبرز أعمال شيرين الطحان الدرامية

- من أعمالها الفنية في مسلسلات التليفزيونية، «رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا، الركين».

- قدمت برنامج «ممنوع الاقتراب» على قناة نايل لايف.

- شاركت كعضو لجنة تحكيم مهرجان «La Femme».

- أبرز أعمالها التليفزيونية كان مسلسل «رمضان كريم» عام ٢٠١٧.

تدهور حالة شيرين الطحان الصحية

حاربت شيرين الطحان مرض السرطان لسنوات، وتعايشت معه إلى أن تدهورت حالتها الصحية ودخلت المستشفى منذ شهر تقريبا، إثر وعكة صحية شديدة، وترتب عليها نقلها لغرفة العناية الفائقة بعد تراجع مؤشراتها الحيوية.

وأدى مرض السرطان لمشكلات في القلب والرئة ومكونات الدم وبعض أجهزة الجسم، وكل يوم كانت حالتها تتدهور أكثر، وانتشر الخبر، وبدأ أصدقاؤها ومحبوها يطلبون الدعاء لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن القدر كان أسرع وأقوى وصعدت روحها لبارئها.