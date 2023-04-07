اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شيرين الطحان.. الأطباء منعوا زيارتها

كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين الطحان، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، قبل رحيلها متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وقال المصدر، إن الفنانة شيرين الطحان عانت من مرض السرطان على مدار أعوام طويلة، لكنها أخفت خبر مرضها عن وسائل الإعلام، إلا أن حالتها الصحية شهدت تدهورا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى نقلها إلى المستشفى، واحتجازها داخل غرفة العناية المركزة.

منع الزيارة عن شيرين الطحان في أيامها الأخيرة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية لشيرين الطحان ازدادت سوءا خلال الأيام الماضية، ما دفع الأطباء المتابعين لحالتها بمنع الزيارة عنها، لحين الوقوف على تفاصيل حالتها الصحية، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وذلك قبل أن تفيض روحها إلى بارئها.

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة شيرين الطحان بمسجد فاطمة الشربتلي، اليوم بعد صلاة الجمعة، وسيوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.