رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شيرين الطحان.. الأطباء منعوا زيارتها

كتب:

خالد فرج
03:40 ص | الجمعة 07 أبريل 2023
شيرين الطحان

شيرين الطحان

كشف مصدر مقرب من الفنانة شيرين الطحان، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياتها، قبل رحيلها متأثرة بإصابتها بمرض السرطان.

وقال المصدر، إن الفنانة شيرين الطحان عانت من مرض السرطان على مدار أعوام طويلة، لكنها أخفت خبر مرضها عن وسائل الإعلام، إلا أن حالتها الصحية شهدت تدهورا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، وجرى نقلها إلى المستشفى، واحتجازها داخل غرفة العناية المركزة.

منع الزيارة عن شيرين الطحان في أيامها الأخيرة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية لشيرين الطحان ازدادت سوءا خلال الأيام الماضية، ما دفع الأطباء المتابعين لحالتها بمنع الزيارة عنها، لحين الوقوف على تفاصيل حالتها الصحية، وتم وضعها على جهاز التنفس الصناعي، وذلك قبل أن تفيض روحها إلى بارئها.

وتقام صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة شيرين الطحان بمسجد فاطمة الشربتلي، اليوم بعد صلاة الجمعة، وسيوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

اقرأ المزيد:

عاجل.. وفاة الفنانة شيرين الطحان بعد صراع مع المرض

موعد ومكان جنازة الفنانة شيرين الطحان

المهن التمثيلية: نشكر «المتحدة» على قرار تحمل نفقات علاج شيرين الطحان

تدهور الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان.. ومصدر: يجب نقلها لمستشفى متخصص
بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.