تشييع جنازة شيرين الطحان من مسجد فاطمة الشربتلي بعد صلاة الجمعة

كشفت الإعلامية ناهد عوني، الصديقة المقربة للفنانة شيرين الطحان، موعد ومكان جنازة الأخيرة، التي وافتها المنية منذ قليل، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وقالت ناهد عوني في تصريحات لـ«الوطن»، إن جنازة شيرين الطحان ستشيع من مسجد فاطمة الشربتلي، بعد صلاة الجمعة، وسيوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة.

معاناة شيرين الطحان مع مرض السرطان

كانت الفنانة شيرين الطحان، عانت من مرض السرطان على مدار أعوام طويلة، لكنها أخفت خبر مرضها عن وسائل الإعلام، إلا أن حالتها الصحية شهدت تدهورا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، ما استلزم نقلها إلى المستشفى الجوي، واحتجازها داخل غرفة العناية المركزة.

منع الزيارة عن شيرين الطحان في أيامها الأخيرة

وازداد الوضع سوءا خلال الأيام الماضية، ما دفع الأطباء المتابعين لحالتها بمنع الزيارة عنها لحين الوقوف على تفاصيل حالتها الصحية.

وشهدت الساعات الأخيرة من حياة شيرين الطحان، تدهورا كبيرا، ما دفع الأطباء لوضعها على جهاز التنفس الصناعي، وذلك قبل أن تفيض روحها إلى بارئها.