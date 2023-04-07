موعد ومكان جنازة الإعلامية شيرين الطحان

رحلت عن عالمنا منذ قليل، الإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان، داخل أحد مستشفيات القاهرة، ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى بعد صلاة الجمعة في مقابر العائلة.

موعد ومكان جنازة شيرين الطحان

وستشيع جنازة الإعلامية شيرين الطحان من مسجد فاطمة الشربتلي، بعد صلاة الجمعة، حسبما ذكرت صديقتها المقربة الإعلامية ناهد عوني لـ«الوطن».

معاناة شيرين الطحان مع السرطان

عانت الإعلامية شيرين الطحان منذ عام 2016 من مرض السرطان، لكنها تعافت منذ فترة، لتشهد حالتها الصحية تدهورا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، ما استلزم نقلها إلى المستشفى، للوقوف على تطورات الحالة، ووقتها قرر الأطباء احتجازها داخل غرفة العناية المركزة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

أبرز أعمال شيرين الطحان

شاركت الإعلامية شيرين الطحان في عدد من الأعمال الفنية الناجحة، ونالت إشادات النقاد والجمهور وقتها، كان أبرزها «رمضان كريم والسبع وصايا، والركين، واسم مؤقت».