نجوم الفن والإعلام ينعون شيرين الطحان

نعى عدد كبير من الفنانين، الإعلامية والفنانة الراحلة شيرين الطحان، التي توفيت منذ قليل، بعد صراع مع مرض السرطان.

صلاح عبد الله ينعى الراحلة

ومن ضمن المعزين صلاح عبد الله، الذي كتب: «رغم أني لم ألتقي بها أبدا، لكن خبر وفاتها تعبني جدا، فأرجوكم أرجوكم في هذه الساعة الطيبة المباركة، الفاتحة والدعاء قبل الفجر وبعده».

وكتبت إنجي علاء: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. شيرين الطحان الجميلة الطيبة في ذمة الله.. اللهم ثبتها عند السؤال، وارحمها وأجعل مرضها في ميزان حسناتها وصبر أهلها».

أحمد يونس يودع شيرين الطحان

أما أحمد يونس فكتب: «إنا لله وأنا إليه راجعون.. وفاة الإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان، اللهم ارحمها وارحم سائر أمواتنا يا رب».

وكتب المعلق الرياضي بلال أحمد علام: «الله يرحم شيرين الطحان الله يجعل هذه الأيام الفضيلة المباركة شاهدة لها على صبرها على المرض.. ويصبر أهلها وأحبابها على فراقها، شيرين رحلت وتركت سيرتها الطيبة وشهامتها، كلنا سيؤول إلى ما هي عليه الآن، فاللهم احسن خاتمتها وأسكنها الجنة يارب العالمين».

وكتب الإعلامي خالد عليش: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. تأثرت جدا بخبر رحيل شيرين الطحان، رغم عدم معرفتي بها شخصيا، ربنا يرحمها ويصبر أسرتها».

أما يوسف الشريف فكتب: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنانة شيرين الطحان وأسكنها فسيح جناته، وألهم ذويها الصبر والسلوان».