 نجوم حاورتهم شيرين الطحان في برنامجها «ممنوع الاقتراب».. منهم مفيد فوزي وسلوى عثمان

قدمت الإعلامية الراحلة شيرين الطحان برنامج «ممنوع الاقتراب» على قناة النيل لايف، وحاورت من خلاله نجوم الفن والإعلام، وذلك بعد تخرجها في كلية التجارة جامعة القاهرة.

شيرين الطحان ومفيد فوزي

كان من بين الفنانين الذين استضافتهم الإعلامية الراحلة شيرين الطحان، الإعلامي مفيد فوزي، الذي فاجأها وتولى دور المذيع وسألها عن الصفة التي ترغب في أن يعرفها الناس من خلالها، لترد الراحلة قائلة: «أنا بحب الناس تحبني في أي صورة، وأني أكون قريبة وصادقة معاهم، وبقدم محتوى يلمس حاجة بداخلهم».

ضيوف شيرين الطحان

استضافت الراحلة شيرين الطحان العديد من الشخصيات العامة والشهيرة ومنهم:

- العقيد حاتم صابر، خبير مقاومة الإرهاب الدولي الشهير.

- النائب والكاتب الصحفي مصطفى بكري.

- الموسيقار حلمي بكر

- الفنانة سلوى عثمان

- الإعلامي حمدى الكنيسي

- الدكتور هاني الناظر

- اللواء سمير فرج

- الفنان أحمد سلامة

- الدكتور صفوت العالم

- الدكتورة دينا محسن

- الدكتور وليد حجاج، صائد الهاكرز الشهير.

وغيرهم من الفنانين والمشاهير والمخرجين والكتاب والمبدعين، وتناول البرنامج محاور حياة الشخصيات وطموحاتهم ومواقفهم الحياتية.

ورحلت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان عن عالمنا في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 47 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.