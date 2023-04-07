أبرز أعمال الفنانة شيرين الطحان.. فيلم 45 يوم ومسلسل رمضان كريم

غيب الموت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بعد صراع مع مرض السرطان، ونرصد أبرز أعمال الفنانة شيرين الطحان، التي قدمتها في الدراما التليفزيونية والسينما خلال الأعوام الأخيرة.

أبرز أعمال الفنانة شيرين الطحان مسلسلات «رمضان كريم، رقم مجهول، اسم مؤقت، السبع وصايا»، بالإضافة إلى مشاركتها في بطولة فيلمي «45 يوم» و«أعز أصحاب».

موعد ومكان جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان

وستُشيع جنازة الفنانة والإعلامية شيرين الطحان من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، بعد صلاة الجمعة، ومن المقرر أن يوارى جثمانها الثرى داخل مقابر العائلة، فيما لم يتحدد بعد موعد أو مكان إقامة العزاء.

معاناة شيرين الطحان من مرض السرطان

وعانت الفنانة شيرين الطحان من مرض السرطان اللعين على مدار أعوام طويلة، إلا أن أعراض المرض اشتدت عليها خلال الأسابيع الأخيرة، ما استلزم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بالمستشفى الجوي، إلى أن وافتها المنية داخله، عن عمر ناهز 47 عاما.