لماذا أخفت شيرين الطحان نبأ مرضها بالسرطان لسنوات؟ قبل أن تعلنه صديقتها المقربة الفنانة صفاء جلال، إذ عانت الإعلامية الراحلة من المرض اللعين منذ سنوات طويلة، وفضلت الابتعاد وعدم الافصاح عن مرضها، إلى أن رحلت عنا منذ ساعات في هدوء.

لماذا أخفت شيرين الطحان نبأ مرضها بالسرطان لسنوات؟

يتساءل جمهور الفنانة والإعلامية، لماذا أخفت شيرين الطحان نبأ مرضها بالسرطان لسنوات؟ فشيرين الطحان تتمتع بشخصية هادئة معروفة في الوسط الفني والاعلامي، وفضلت أن يكون مرضها بينها وبين أسرتها، وتكتمت على مرضها رغم معاناتها سنوات طويلة، حيث أن المرض أصابها عام 2016، لكنها استطاعت التغلب عليها والشفاء منه تمام.

المرض يهزم شيرين الطحان

ليعود المرض اللعين ويداهم شيرين الطحان مره أخرى، وأيضا لم تكشف عنه بنفسها، فكان أول من أفصح عن مرضها صديقتها الفنانة صفاء جلال، طالبة الدعاء لها، لكن هذه المره كان المرض أقوى منها، لترحل عن عالمنا بعد شهر كامل داخل المستشفى الجوي.