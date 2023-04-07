محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ: حوار الرئيس السيسي مع أهالي الأسمرات يتميز بالصراحة والمصداقية.. توفير مليون فرصة عمل سنويا للشباب.. "حياة كريمة" تخدم 60 مليون مواطن

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أهالى الأسمرات اليوم يتميز كالعادة بالصراحة والمصداقية ، ويؤكد حرص الرئيس الشديد على تفسير ما يحدث فى مصر من مشروعات عملاقة فى قطاعات التشييد والبناء للمواطنين غيرالمتخصصين ، وكيف توفر هذه المشروعات نحو مليون فرصة عمل سنويا للشباب، وتسهم فى تحجيم نسبة البطالة رغم الأزمات العالمية التى تلقى بظلالها علينا

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يحرص على أن يصارح المواطنين خلال إفطاره مع أهالينا فى حى الأسمرات كيف تراجعت نسبة البطالة إلى 7,4 % بكثير من الجهد والعمل ، من خلال المشروعات الإنشائية العملاقة كثيفة العمالة، ورغم أن نسبة البطالة الحالية جيدة للغاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ، إلا أن الرئيس يوضح للمواطنين خطط الدولة المصرية لمزيد من المشروعات التى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين ، رغم الأزمات العالمية المتتابعة

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الطفرة الكبرى فى مشروعات الإسكان الاجتماعى والمتوسط والفئات المختلفة من المشروعات الإسكانية التى تم تنفيذها خلال السنوات الثمانية الماضية ، وفى مقدمتها مشروعات الأسمرات وبشائر الخير التى وفرت لأهالى العشوائيات الخطرة منازل جديدة وآدمية ومجتمعات متكاملة، لو أردنا أن ننجزها الآن لتضاعفت تكلفتها عشرات المرات ، وما أمكن إنقاذ أهالينا فى المناطق العشوائية التى تحولت إلى مجتمعات مؤهلة ومتمتعة بدرجة كبيرة من جودة الحياة

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مبادرة "حياة كريمة" تخدم 60 مليون مواطن مصرى ، حيث تستهدف ملايين الأسر البسيطة التى حُرمت لسنوات طويلة من أبسط حقوقها الإنسانية، وتقدم لهذه الملايين منظومة إنسانية متكاملة، من سكن وخدمات صحية وتعليمية، وبيئة إنسانية آمنة لملايين المواطنين فى الريف، وذلك فى توقيت قياسى وبتكلفة مدهشة لم تشهدها مصر من قبل فى أى عصر من العصور، كما تمثل خطوة متفردة فى التاريخ المصرى والعالمى؛ لتطبيق المعايير العالمية لحقوق الإنسان كما أقرتها المواثيق الأممية الخاصة بحقوق الإنسان

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو التوسع الشامل فى برنامج حياة كريمة، يستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتحسين جودة الحياة بصورة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الهدف الأسمى لهذا البرنامج الرئاسى العملاق هو الارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المصرية، وتحقيق أكبر وأعظم مشروع للاستثمار فى البشر فى تاريخ مصر.