الرئيس السيسي: «حياة كريمة» تسعى لتحسين حياة 60 مليون مواطن

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مبادرة «حياة كريمة»، قائلًا: «حياة كريمة إحنا شغالين في مرحلة وبنتمنى إن إحنا نخلصها قريبا وفيه مرحلتين تانيين»، مضيفًا «أنت بتتكلم على حياة 60 مليون إنسان وعايز تحسن من حياتهم وعايز تعمل لهم صرف صحي كويس».

وتساءل الرئيس خلال حفل إفطار الأسرة المصرية «عارف يعني إيه إنسان يقعد والبيت بتاعه الصرف الصحي فيه مش آدمي يعني، وأنت بتتكلم مش على أسرة ومية وألف، لكن إحنا بنتكلم عن ملايين».

وأضاف: «نفس الكلام في مياه الشرب والكهرباء بشكل أو بأخر ثم بقيت الحاجات الأخرى اللي بنعملها، أنا بس هنا بسجل في اللقاء معاكم عشان تقولوا طب مالفلوس اللي بتصرفها كتير»، متابعًا: «طب أنا هقولك يا محمد ماهو الشقة بتاعت الأسمرات كتير وكتير قوي كمان واللي قبلنا ليه معملوش عشان كتير».

واستطرد: «أهالينا بيآسوا وعمر المجتمع ما يرضى أن ناسه تآسي وميحاولش يساعدهم».