الرئيس السيسي: «لو ربنا وفقنا وعرفنا نعمل تعليم قوي هنبقى في حتة تانية»

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن المقابلات التي أجراها للمتقدمين لبعض الوظائف بالتربية والتعليم بالأكاديمية العسكرية، قائلًا: «قولنا نختارهم ونعمل لهم تأهيل دبلومة لمدة 6 شهور ونبدأ بدل ما نقول إن أنا هصلح كل المدرسين صعب.. مليون ونص مدرس، لكن نخلي النهاردة لو أنا بقا عندي 500 مدير مدرسة، وروحت مدخلهم وجهزتهم كويس ودخلتهم على المدارس يبقى أنا حطيت روح مختلفة في المدرسة دي».

وأضاف السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: «اتكلمت معاهم كتير وقولت لهم تفتكروا أنا مستعد أديكم تكلفة التشغيل اللي إحنا بندفعها كوزارة التربية والتعليم، فكروا هل تحبوا أن إحنا نخلي بعضكم يدير مدرسة بنفس الشروط اللي إحنا ماشيين بيها، يعني بدون تغيير وكلام كتير قوي بنعمله؛ لأن التعليم اللي بتكلم عليه واللي إحنا بنحلم بيه أكتر من اللي إحنا فيه».

وتابع: «بس من غير ما نكون إيدينا مع بعض صعب قوي نطلع قدام؛ لأن ظروفنا صعبة»، موضحًا: «إحنا عددنا كام؟ 105 مليون، وفي التعليم 25 مليون تعليم أساسي، وتعليم الجامعي 4 مليون، يعني تقريبا 30 مليون، على بعض دول دولتين تلاتة في بعض الدول»، مستطردًا: «لو ربنا وفقنا وعرفنا نعمل تعليم قوي، هنبقى في حتة تانية».