إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال أربعة مواطنين من الخليل

أصيب شابان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر، كما جرى اعتقال أربعة آخرين من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منطقتي «خلة العين والطربيقة» في بلدة بيت أمر، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت الأسيرين المحررين علام يوسف زعاقيق، وفراس إبراهيم أبوماريا بعد الاعتداء عليه بوحشية أمام عائلته.

مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

وأضاف أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، أطلقت خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة شابين (24 عاما) بالرصاص الحي في الحوض والفخذ الأيمن، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الخليل الحكومي، وصفت الإصابات ما بين المتوسطة والخطيرة.

وفي ذات السياق، أفادت مصادر أمنية لوكالة «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا يوسف بدر عوض من بيت أمر، وإيهاب هشام أبوزهرة من بلدة يطا جنوب الخليل.