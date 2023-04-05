الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال مستمر بتدنيس المقدسات وخلق مناخ عدم استقرار

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة، مساء اليوم الأربعاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي مصر على الاستمرار بتدنيس المسجد الأقصى المبارك وخلق مناخ للتصعيد وعدم الاستقرار والتوتر».

وأضاف الناطق - في تصريح صحفي اليوم - أن «ما تقوم به إسرائيل من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين؛ يشكل صفعة للجهود الأمريكية التي حاولت خلال الفترة الماضية إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان المبارك».

وأكد «أبوردينة» أن ما حدث مساء اليوم في المسجد الأقصى من اعتداء على المصلين، والذي يأتي استكمالا للاعتداءات الوحشية التي جرت أمس؛ يؤكد - بما لا يدع مجالا للشك - أن الحكومة الاسرائيلية اليمينية المتطرفة؛ تريد جر المنطقة إلى مزيد من التدهور وعدم الاستقرار.