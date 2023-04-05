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إصابة شاب فلسطيني بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب الضفة الغربية

كتب:

أ ش أ
11:18 م | الأربعاء 05 أبريل 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل، بجنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب برصاص «التوتو» في القدم، وإصابة العشرات بالاختناق.

وأغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة على مدخل بلدة سعير شمال شرق الخليل، ومنعت المواطنين من التنقل والوصول إلى منازلهم.

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